Группа инженеров из Швейцарии поведала о возможных обстоятельствах гибели туристов на перевале Дятлова, расположенном на Северном Урале.

Согласно словам исследователей, в данном районе действительно могла возникнуть лавина, которая привела к возникновению травм на трупах путешественников. Специалисты создали компьютерную модель, введя в нее условия, которые характерны для местности, где пострадавшие установили палатку. В результате они выяснили, что лавина, вероятнее всего, произошла из-за схода снежной плиты.

Причиной случившегося стало сочетание нескольких факторов: неровная поверхность, разрез на склоне, который был выкопан путешественниками, и сильный ветер, нагонявший снег. В итоге на палатку обрушилось огромное количество снега. Туристы вряд ли получили смертельные травмы, однако затем все равно скончались от переохлаждения, так как лишились укрытия.