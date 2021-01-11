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Исследователям из Санкт-Петербурга удалось обнаружить новый способ уничтожения ядовитого борщевика, который не навредит экологии Ленинградской области.

Специалисты отмечают, что в борьбе с этим опасным растением помогает топинамбур. В рамках опыта, проведенного летом предыдущего года, они посадили зеленую грушу в зарослях борщевика и, как оказалось, она способна полностью вытеснить борщевик. Эксперты продолжат проведение эксперимента в Ленобласти, и если он завершится успехом, то они поделятся своим опытом с другими регионами РФ.

В российском Минсельхозе уже изучили результаты работы петербургских специалистов. В СМИ напоминают, что листья и стебли борщевика содержат в себе опасный сок, который способен вызвать сильные ожоги на теле при воздействии на него солнечного света.

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