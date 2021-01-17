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Бразильские ученые провели исследования с использованием высокоскоростных камер и рассказали, почему молнии ветвятся и мерцают. Также они пояснили разницу между нисходящими и восходящими молниями.

По словам ученых, светящиеся структуры появляются далеко не всегда. Так, в восходящих молниях они были обнаружены всего три раза. И каждый из них объяснялся положительным разрядом, направленным к основанию облаков.

Эксперты также отметили, что человек не видит восходящих молний, так как в подавляющем большинстве случаев ориентируется исключительно на свой жизненный опыт и стереотипы. Однако во многих случае разряды бьют не из облаков к земле, а наоборот.

Восходящие молнии, по словам специалистов, возникают на громоотводах и высоких башнях. Важным условием для этого является наличие мощного разряда облака к земле примерно на расстоянии 60 км от ее поверхности. Он способен разрушить электрическое поле шторма, что и приводит к появлению восходящей молнии.

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