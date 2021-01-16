Серые куропатки, которые занесены в Красную книгу, кормятся у дома местного инспектора Охотнадзора. Он регулярно подкармливает редких птиц, поэтому они стали довольно частыми гостями.

На протяжении последних трех лет в Ленинградской области реализуется программа восполнения популяции краснокнижных куропаток. За этот период в естественную среду было выпущено уже 500 птиц, выращенных в неволе. По словам специалистов, они хорошо прижились и даже завели птенцов.

Однако некоторые куропатки все же продолжают периодически возвращаться к людям. Особенно часто их видят как раз у дома инспектора, который хорошо запомнили.

Специалисты не только выпускают куропаток в естественную среду. После этого они продолжают следить за ними, подкармливать и контролировать численность.