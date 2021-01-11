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Циркадные ритмы присутствуют в любом живом организме и синхронизируют биологические часы с окружающим миром. При этом они принимают и обрабатывают сигналы, подаваемые извне – температуру воздуха, освещенность и прочее.

Именно поэтому человек сталкивается с такой проблемой, как необходимость адаптации и акклиматизации – до тех пор, пока биологические часы не завершат процесс синхронизации, он испытывает дискомфорт в другом часовом поясе или климате.

Современные исследования демонстрируют, что циркадные ритмы имеются и у бактерий. Причем они подчиняются тому же 24-часовому циклу, что и молекулярные часы человеческого организма. Вот только раньше ученые даже не пытались их изучать.

Между тем, определение циклов активности бактерий позволит своевременно доставлять в заболевший организм лекарства, которые позволят уничтожать возбудителя заболевания и не наносить вреда полезным микроорганизмам. Либо повышать эффективность лечения, подстраиваясь под циркадный ритм опасных для здоровья бактерий.

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