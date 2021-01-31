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Ученые Института иммунологии Ла Хойи выдвинули предположение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции формирует у человека более эффективный и длительный иммунитет против Covid-19. Это подтверждается и результатами проведенного исследования.

Чтобы доказать свою гипотезу, ученые исследовали образцы крови 49 добровольцев, которые переболели коронавирусом. Главной целью анализа было выявление CD8+Т-клеток, которые «запоминают» коронавирус и бросаются на борьбу с ним в случае повторного заражения.

В результате выяснилось, что у 17 человек, который перенесли Covid в легкой форме и лечились дома, эти клетки давали очень слабый ответ. У пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции они, напротив, быстро и мощно реагировали на вторжение патогена.

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