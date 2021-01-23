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Россия развернула на территории Ливии огромную военную базу, рассчитанную на одновременное нахождение здесь более полутора тысяч военнослужащих. Такую информацию предоставил портал Avia.Pro, который ссылается на турецкие средства массовой информации.

О новой российской базе написали сразу несколько изданий Турции, корреспонденты которых ориентировались на спутниковые снимки Ливии. Они заявляют, что точное местоположение объекта установить сложно, однако можно предположить, что он расположен в одном из районов, находящихся под контролем Хафтара.

Анализ спутниковых фото позволил обнаружить на ливийской территории еще несколько новых военных объектов. Турецкие журналисты утверждают, что это говорит о возросшей активности Национальной армии, которая направлена на эскалацию вооруженного конфликта.

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