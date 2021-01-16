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Тосненские спасатели выехали на ночную аварию на 665 километре трассы «Россия» и деблокировали одного из пострадавших, сообщает региональное управление МЧС.

Авария произошла у поворота на населенный пункт Ульяновка. Водитель автомобиля Hyundai не сумел справиться с управлением, из-за чего вылетел на обочину и протаранил фонарный столб.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира иномарки. Один из них не сумел выбраться из автомобиля своими силами, поэтому его пришлось извлекать с помощью спасателей. Машина получила серьезные повреждения после столкновения с опорой освещения.

Все трое пострадавших в настоящий момент госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Информация о их состоянии пока отсутствует. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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