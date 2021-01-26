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В России прошел регистрацию недорогой седан Vios, который японская компания Toyota разработала специально для Юго-Восточной Азии и Индии. Эксперты предполагают, что если авто выйдет на рынок РФ, то сразу станет конкурентом для Lada Vesta.

Отмечается, что базовая комплектация Vios наделена неплохими возможностями. Она включает в себя светодиодную оптику и современную систему стабилизации, семь подушек безопасности, систему превентивного торможения и ABS, качественную мультимедийную систему.

Мощность двигателя, использованного в автомобиле для российского рынка, составит 107 лошадиных сил. По длине Vios чуть больше Lada Vesta, но по высоте и ширине ей уступает. Цена на авто в РФ пока не раскрывается, но известно, что в Малайзии Toyota Vios реализуется за 1,37 миллиона рублей.

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