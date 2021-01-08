Российский стратегический ракетоносец Ту-160 способен развивать гораздо большую скорость, чем американский самолет B-1B, заявляет эксперт издания The National Interest Дейв Маджумдар. По его словам, бомбардировщик из РФ предназначался для нанесения удара ядерными ракетами по вероятному противнику, поэтому он более функционален, чем его американский конкурент.

Специалист заявляет, что у B-1B могут возникнуть серьезные проблемы, если он вторгнется в воздушное пространство, которое хорошо защищается средствами ПВО. Вести какие-либо боевые действия этому самолету просто не дадут.

Российский же самолет, который вооружен ракетами с высокой дальностью поражения, может и не показываться на радарах ПВО. Он способен вести обстрелы с большого расстояния, что можно поставить ему в плюс.

B-1B, хоть и является боевым самолетом, но вполне может применяться не только для нанесения ударов, но еще и для транспортировки ядерных боеприпасов. Но в любом случае, по мнению Маджумдара, сравнение этих воздушных машин нельзя называть корректным, так как они создавались совершенно для разных целей.