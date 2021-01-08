Ракетные крейсеры, которые усиленно модернизирует Россия, пугают Соединенные Штаты, несмотря на свой преклонный возраст, сообщает американское издание The National Interest. Они построены еще во времена холодной войны при Советском Союзе, но до сих пор представляют собой грозную силу на море.

Эксперты пишут, что атомные крейсеры, имеющиеся на вооружении России, обладают большими размерами, по которым они больше похожи на линкоры, использовавшиеся в обеих Мировых войнах. США и ряд других крупных государств уже отказались от строительства и использования таких кораблей – они обходятся недешево, а также могут быть легко уничтожены из-за огромных габаритов.

Но Россия продолжает эксплуатировать их и занимается модернизацией. К примеру, корабль «Адмирал Нахимов», который длительное время не использовался, оснастили современной электроникой и новейшими РЛС. Также прошел модернизацию и «Петр Великий» – один из самых мощных крейсеров проекта 1144, который является настоящей грозой для подводных лодок и авианосцев.