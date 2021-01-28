Представители американского автопроизводителя Tesla продемонстрировали обновленный вариант электромобиля Model S.

Указывается, что главные изменения касаются салона автомобиля. В нем теперь установлен огромный экран диагональю 17 дюймов. Бортовая компьютерная система обладает мощной «начинкой», позволяющей сыграть во многие современные игровые проекты. Электрокар также обзавелся усовершенствованной 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и рулем в виде штурвала.

Новинка имеет панорамную крышу и специальную подсветку. На ней установлена электрическая силовая установка, мощность которой равна 1020 «лошадкам». До первой «сотни» автомобиль способен разогнаться всего за 2 секунды. Его запас хода превышает одну тысячу километров.