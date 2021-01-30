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Учёные из Университета Вандербильта и Техасского университета обнаружили у коронавируса слабое место, которое они сравнили с «ахиллесовой пятой».

Как было выяснено в ходе изучения вируса, у его генома существует некий фермент – экзорибонуклеаза nsp14-ExoN. Благодаря этому ферменту происходит эволюция вируса, а также корректировка ошибок, которые могут произойти при репликации генома.

Согласно заявлению учёных, подавление этого фермента весьма важно для того, чтобы остановить пандемию, а также предотвратить в будущем новые вспышки коронавирусной инфекции. Так, если будет найден препарат, который заблокирует действие фермента, то вирус лишится способности к рекомбинации и полностью прекратит своё действие.

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