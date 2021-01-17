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Интеллектуальная система, созданная экспертами Facebook по ИИ, поможет медикам спрогнозировать течение Covid-19 у пациентов. Она представляет собой совместную разработку социальной сети и отделами радиологии и прогнозной аналитики компании NYU Langone.

Создатели программного обеспечения сообщают, что оно будет использовать три основных модели машинного обучения. Первая подразумевает составление прогноза состояния пациента на основе одного рентгеновского снимка, вторая применяет для этой цели сразу несколько рентгенограмм, выполненных последовательно. Третья же оценивает уровень кислорода в крови и прогнозирует потребность в нем в ближайшем будущем.

Исходные данные искусственный интеллект будет получать из рентгеновских снимков пациентов. Для его обучения использована технология Momentum Contrast, подразумевающая анализ наборов рентгенограмм, находящихся в свободном доступе и принадлежащим здоровым людям.

Специалисты поясняют, что применение системы позволит исключить ситуации со слишком ранней выпиской пациентов, у которых может развиться тяжелая форма коронавирусной инфекции. Также искусственный интеллект оценит возможную потребность в кислороде и иных ресурсах, чтобы свести к минимуму их дефицит.

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