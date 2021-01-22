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Специалисты из Австралии смогли создать первую и самую точную трехмерную модель коронавируса, показав, как он на самом деле выглядит.

До нынешнего момента для демонстрации «внешнего облика» COVID-19 исследователи применяли лишь изображения компьютерных моделей. Однако группа австралийских ученых смогла сфотографировать нужную частицу, чтобы работники Nanographics затем смогли сделать инновационный снимок.

Для создания данной модели эксперты также воспользовались сведениями, которые были опубликованы исследователями из Китая. Оказалось, что пекинские ученые смогли добыть неповрежденные частицы коронавирусной инфекции, а затем отсканировали их и сохранили в цифровом формате.

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