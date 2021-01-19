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Группа инженеров разработала тестовую квантовую сеть, использовав для этого обычные дроны. Запутанные частицы сначала отправлялись БПЛА, а потом отсылались назад на землю.

Квантовая сеть считается одной из наиболее безопасных. Ранее ее пытались создать с использованием вышек, волоконных кабелей и спутников, однако недавно специалисты решили добавить в систему беспилотные летательные аппараты. Они посчитали, что это позволит расширить радиус действия системы в пределах одного города.

В результате конструкторами был разработан небольшой девайс, способный генерировать лазер. Его прикрепили к одному из беспилотников. При использовании им луча фотоны разделялись на две группы, формируя тем самым запутанные пары. Одни были направлены на второй дрон, а остальные – на наземную станцию. БПЛА, принимавший запутанный фотон, играл роль ретранслятора, перенаправляя его к следующему дрону. В результате радиус действия сети составил примерно 1 километр. В будущем его можно будет увеличить до 300 километров.

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