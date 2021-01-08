Компания Sony сообщила о скором появлении на рынке «умных телевизоров», которые будут оснащены интеллектуальным процессором. Cognitive Processor XR предназначен для того, чтобы обрабатывать как видео, так и звуковую дорожку, благодаря чему изображение станет максимально реалистичным, а звук – еще более захватывающим.

Линейка телевизионных приемников Bravia XR будет включать в себя сразу пять моделей – три с OLED и три с LED-экранами с частотой 120 кадров в секунду и поддержкой качества картинки 4K. Сообщается, что на все телевизоры установят операционную систему Google TV.

Помимо этого, телевизоры оснастят датчиками, которые будут отслеживать уровень освещенности в помещении и подстраивать под нее яркость изображения. В устройствах реализованы технологии ALLM (переход в режим низкой задержки), а также переменной частоты обновления кадров. Благодаря программному обеспечению Google TV владелец телевизора сможет управлять ним через голосового помощника.