Российские комплексы С-300 и С-400 помогут Китаю отбить воздушные атаки Соединенных Штатов, сообщает издание Sohu. Радары этих ЗРК обнаруживают даже те боевые самолеты, которые изготовлены с использованием технологии стелс, поэтому американским ВВС не удастся пройти сквозь китайские заслоны.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что не было никаких сомнений в том, что Поднебесная купить комплексы ПВО именно у России. Они давно считаются лучшими в мире и превосходят даже самые передовые разработки западных стран.

Эксперты также подчеркивают, что Китай и сам предпринимает попытки разработать новейшие ЗРК, которые не будут уступать российским по эффективности. Однако пока они находятся лишь на стадии проектирования.

Благодаря российским С-400 Соединенные Штаты не смогут атаковать КНР даже с помощью бомбардировщиков B-2 и истребителей F-22, которые обладают высокими характеристиками скрытности. В случае такой атаки Китай сперва уничтожит назойливые самолеты, а затем нанесет ответный удар, используя баллистические ракеты.