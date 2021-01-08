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Беспилотный аппарат «Охотник» даст России возможность полностью контролировать воздушное пространство, считают эксперты китайского издания Sohu. Они отмечают, что БПЛА способен эффективно работать в небе как в одиночку, так и в связке с истребителем пятого поколения Су-57.

Разработка и установка вооружения на беспилотник позволит ему самостоятельно наносить удары по объектам вероятного противника. Но главная ценность этого БПЛА – все же возможность использовать его в паре с истребителем Су-57.

По мнению специалистов, «Охотник» сможет принимать участие в воздушных боях и оказывать поддержку самолету. Также он способен выступить в качестве ложной цели, чтобы сбить с толку авиацию противника и обеспечить для Су-57 дополнительное пространство для маневра.

Китайские эксперты уверены, что «Охотник» будет применяться и в связке с любыми другими российскими самолетами, дополняя и поддерживая их как в воздушном бою, так и в нанесении ракетных или бомбовых ударов.

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