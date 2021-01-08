Семья из трех человек была убита в Казани в ночь перед Рождеством, сообщает пресс-служба СК по Татарстану на своем официальном сайте. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Сейчас известно, что 18-летнюю девушку и ее родителей обнаружили в квартире с большим количеством ножевых ранений. По предварительной информации, всех троих убил 22-летний житель города, которому 59-летняя мать и 62-летний отец девушки запрещали ей с ним встречаться.

Известно также, что подозреваемый в убийстве после содеянного предпринял попытку свести счеты с жизнью, но не сумел. Сейчас он госпитализирован и после операции проходит лечение в местной больнице.

Правоохранительные органы проводят необходимые экспертизы, чтобы доказать причастность парня к убийству, а также устанавливают все обстоятельства инцидента.