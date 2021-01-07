Турция может использовать российские ЗРК С-400 «Триумф» против РФ, считает военный обозреватель Константин Сивков. По его словам, Анкара решила, что уже готова для воплощения в реальность своего плана по созданию «Большого Турана».

Сивков рассказал, что в 90-х годах прошлого столетия Турция планировала развязать войну против России. Она намеревалась тогда расширить территорию государства за счет Казахстана и нескольких стран Средней Азии. Кроме того, в «Большой Туран» должны били войти российские Приуралье и Поволжье.

По мнению эксперта, Анкара не отказалась от этих планов. Она продемонстрировала это, оказывая помощь Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе и теперь намеревается строить на территории региона собственную базу.

Сивков отметил, что Турция разместила купленные у России комплексы С-400 на Черноморском побережье, поэтому нельзя исключать, что она метит на Крым.