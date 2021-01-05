Попытка Японии отбить у России Курильские острова может закончиться тем, что она потеряет еще и Хоккайдо. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на те силы, которые РФ в последние годы стянула в регион, сообщает китайское издание Sina.

В публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», поясняется, что сейчас на Курилах постоянно базируются 4 000 российских военнослужащих. Помимо этого, РФ установила здесь комплексы береговой обороны «Бастион» и «Бал», которые способны обнаруживать и уничтожать корабли вероятного противника.

Но и это еще не все. Россия перебросила на Курилы тяжелые танки и бронетехнику, артиллерийские самоходные установки и другое оружие. Поэтому шансы на силовой захват островов практически равны нулю.

Но даже если предположить, что Японии все же удастся прорваться сквозь российские оборонительные порядки, ее будет ждать неприятный сюрприз. Корабли и атомные субмарины Тихоокеанского флота в считанные минуты подтянутся к Курильским островам и нанесут ракетный удар. При этом Россия вполне сможет взять под свой контроль и остров Хоккайдо, поэтому, по мнению автора статьи, Стране восходящего солнца придется заплатить слишком высокую цену за попытки захвата Курил.