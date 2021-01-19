Исследователи из Красноярска считают, что в Сибири пихты и кедры массово гибнут из-за потепления климата, так как им не хватает влаги.

Специалисты изучили спутниковые данные, наземные исследования и климатические сведения, чтобы выявить главные причины увеличения смертности хвойных деревьев в сибирской тайге. Согласно их словам, в текущем веке площадь иссохших кедров и пихт увеличилась до 7,5 и 4 процентов соответственно. Чаще всего они гибнут в южных районах леса – это происходит из-за ухудшения увлажнения и нападений насекомых-вредителей.

Ученые выяснили, что, начиная с 70-х годов прошлого века, глобальное потепление климата приводило к росту числа деревьев. Но дальнейшее увеличение температуры воздуха стало причиной их усыхания. Активизировались также сибирские шелкопряды и уссурийские полиграфы, причем массовое развитие последних зафиксировано лишь недавно. В результате кедры и пихты на юге Сибири в будущем, скорее всего, будут замещены соснами и лиственницами.