Белок клеточного холестерина со временем мутирует и может привести к развитию биполярного расстройства или шизофрении. Такой вывод сделали ученые Киотского университета в Японии, которые более трех десятилетий изучали описанный процесс.

По словам Кадзумицу Уэда, осуществляющего руководство исследованиями, к серьезным заболеваниям психики приводит мутация белка ABCA13, отвечающего за перенос клеточного холестерина в везикулы. Если он изменяется, то в данном процессе возникает сбой, который и провоцирует развитие шизофрении.

Японские специалисты сообщают, что исследования помогут разработать новые препараты, которые будут препятствовать мутации белка и помогут лечить психические расстройства на любой их стадии.

Напомним, что лекарство от шизофрении под названием SEP-363856 появилось в 2020 году. Ученые, которые его создали, сообщили о начале экспериментов с препаратом, а также о том, что он станет альтернативным вариантом для широко используемого сегодня плацебо.