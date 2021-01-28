Севастопольские археологи смогли найти в акватории Тартуса, расположенного в Сирии, руины древнего порта, предположительно созданного в период существования Древнего Рима.

Согласно словам исследователей, им удалось обнаружить развалины маяка, столбы из мрамора и гидротехнические постройки. Благодаря керамическим изделиям удалось выяснить дату возведения объекта. Не исключено, речь идет не о порте, а морской крепости, которая была создана в I веке нашей эры.

Археологическая группа смогла также найти сразу 3 якорные стоянки, созданные в античную эпоху. Керамические изделия в настоящее время обрабатываются в Тартусе. Среди них имеются египетские вазы, древнегреческие амфоры, каменный инвентарь из Рима и финикийские сосуды. С помощью них специалисты смогут провести реконструкцию древних торговых путей.