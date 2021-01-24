Несмотря на продажу китайской компанией Huawei своего популярного бренда Honor, сервисы американской корпорации Google могут так и не вернуться на новые смартфоны марки.

Согласно словам экспертов, отделившись от своей материнской компании, «Хонор» не смог вовремя зарегистрировать необходимую лицензию. По этой причине появление на мобильных гаджетах данного бренда сервисов «Гугл» будет в основном зависеть от действий новой администрации Соединенных Штатов.

В результате новая модель Honor под названием V40 все еще не имеет популярных американских приложений. В СМИ напоминают, что Huawei пришлось продать свой суббренд, так как США наложили на компанию санкции, из-за чего она не может продавать продукцию, в которой были использованы американские технологии.