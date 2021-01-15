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Твиттер-аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» был заблокирован из-за банальной конкуренции, заявил обозреватель Евгений Сатановский. Официальная же причина, которую озвучила соцсеть – просто прикрытие, которое даже не попытались сделать правдоподобным.

Сатановский иронично заметил, что блокировка аккаунта препарата, который уже в понедельник будет использоваться для вакцинации российских граждан на фоне нескольких подряд смертей от лекарства Pfizer – это, конечно же «чистой воды случайность».

Напомним, что представители «Твиттера» заявили, что неизвестные пытались получить доступ к аккаунту, поэтому в целях безопасности он и был заблокирован. Соцсеть даже отследила «хакеров» – попытка взлома произошла из штата Виргиния. В настоящий момент аккаунт разблокирован и работает в нормальном режиме.

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