Твиттер-аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» был заблокирован из-за банальной конкуренции, заявил обозреватель Евгений Сатановский. Официальная же причина, которую озвучила соцсеть – просто прикрытие, которое даже не попытались сделать правдоподобным.

Сатановский иронично заметил, что блокировка аккаунта препарата, который уже в понедельник будет использоваться для вакцинации российских граждан на фоне нескольких подряд смертей от лекарства Pfizer – это, конечно же «чистой воды случайность».

Напомним, что представители «Твиттера» заявили, что неизвестные пытались получить доступ к аккаунту, поэтому в целях безопасности он и был заблокирован. Соцсеть даже отследила «хакеров» – попытка взлома произошла из штата Виргиния. В настоящий момент аккаунт разблокирован и работает в нормальном режиме.