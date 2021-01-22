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Американские исследователи выяснили, что тяжелейшие инфекции коронавируса возникают в мозге человека, а не в его легких, как отмечалось в прошлом.

Медики провели опыты, в рамках которых намерено заразили грызунов COVID-19, используя носовую полость. В результате болезнь моментально атаковала их головной мозг. Признаки заболевания у мышей оставались даже после полного исчезновения вирусных частиц из их легких. Повышенный уровень инфекции в мозге наблюдался даже на 6-й день, а в легких он начинал постепенно спадать.

Сильнее всего ученых обеспокоил тот факт, что показатель инфицирования мозга оказался почти в 1 тысячу раз выше, чем у других органов. Авторы исследования считают, что именно этим можно объяснить летальные исходы некоторых пациентов, у которых наблюдалось улучшение функционирования легких.

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  • Анна
  • 20.01.2021
  • читать 1 минуту
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