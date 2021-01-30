читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На официальном сайте южнокорейского производителя Samsung появился перечень мобильных девайсов, которые компания планирует выпустить в ближайшее время. Среди них представлена и целая линейка относительно недорогих смартфонов.

Так, на страницах сайта появились упоминания о Samsung M02 – смартфоне, который производитель ранее называл будущим «хитом» из-за сравнительно низкой цены и высоких эксплуатационных характеристик. Кроме того, в список попали Galaxy A52 с поддержкой 5G, A72, который скорее всего тоже будет работать в сетях нового поколения, и несколько моделей с индексом F в названии.

К будущим хитам производитель относит и Galaxy A72, который будет работать на платформе Snapdragon 720G. Samsung намерен оснастить его AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, а также шестью или четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Не исключается, что на рынке появятся оба варианта в разных ценовых категориях.

Вам может понравиться

Apple снабдит новый смартфон iPhone 12S 1 терабайтом встроенной памяти

Инсайдеры считают, что в 2021 году компания Apple выпустит смартфон iPhone 12S,…

Перечислены способы автоматизации рутинных процессов на iPhone

Штатные опции позволяют пользователю автоматизировать работу с iPhone и упростить эксплуатацию смартфона.…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 30 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 января – снег, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 30 января – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 30 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 30 января – облачно с прояснениями, до 6 °C |