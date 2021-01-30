На официальном сайте южнокорейского производителя Samsung появился перечень мобильных девайсов, которые компания планирует выпустить в ближайшее время. Среди них представлена и целая линейка относительно недорогих смартфонов.

Так, на страницах сайта появились упоминания о Samsung M02 – смартфоне, который производитель ранее называл будущим «хитом» из-за сравнительно низкой цены и высоких эксплуатационных характеристик. Кроме того, в список попали Galaxy A52 с поддержкой 5G, A72, который скорее всего тоже будет работать в сетях нового поколения, и несколько моделей с индексом F в названии.

К будущим хитам производитель относит и Galaxy A72, который будет работать на платформе Snapdragon 720G. Samsung намерен оснастить его AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, а также шестью или четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Не исключается, что на рынке появятся оба варианта в разных ценовых категориях.