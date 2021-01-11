Беспроводные наушники Galaxy Buds Pro, которые компания Samsung намеревается представить широкой публике 14 января, уже сейчас доступны для предзаказа. Оформить их покупку можно в интернет-магазине известного к Канаде ритейлера Staples.

Также стали известны полные характеристики нового девайса от южнокорейского бренда. Наушники оснащаются 5,5-мм твиттером и 11-мм вуфером, а также уникальной системой активного подавления окружающих шумов. Без подзарядки устройства работают в течение 5 часов. Также отмечается, что наушники отвечают стандарту IPX 7 по водо- и пыленепроницаемости.

На сайте интернет-магазина девайс представлен в трех цветовых решениях – серебристом, фиолетовом и черном. Стоимость наушников по предзаказу составляет 265 долларов США (около 20 тысяч рублей).

Напомним, что 14 января компания Samsung покажет флагманскую серию своих смартфонов Galaxy S21, а также другие устройства.