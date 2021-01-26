Преждевременный выход на рынок нового флагмана Galaxy S21 связан с низким уровнем продаж предыдущей модели смартфона от компании Samsung, считают инсайдеры и эксперты. Южнокорейский производитель не подтверждает и не опровергает этого, но достаточно скромно оценивает потенциальные продажи и новейшего аппарата с поддержкой 5G.

Сообщается, что на 2021 год Samsung запланировал отгрузку 26 миллионов смартфонов S21, что как раз сопоставимо с продажами предыдущей флагманской модели. То есть, прогнозы самого производителя являются весьма сдержанными.

По плану южнокорейского производителя, на протяжении года будет реализовано по 8 миллионов аппаратов Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21 Plus, а также десять миллионов базовых моделей.

Эксперты не согласны с прогнозами Samsung и считают, что уровень продаж будет больше как минимум на 4-5 миллионов единиц. Впрочем, они не отрицают, что производитель может изменить планы после первого квартала 2021 года.