Криогенная установка, разрабатываемая в Самарском университете им. Королева – это необходимое оборудование для инфракрасных датчиков, применяемых в космических кораблях и спутниках. С ее помощью сводятся к минимуму тепловые помехи и существенно улучшается «зоркость» в инфракрасном диапазоне.

В качестве основы для установки взята ГКМ Стирлинга, в которой рабочий газ сперва сжимается и нагревается, а затем расширяется и охлаждается до требуемой температуры. При этом остывшая часть применяется для криогенного воздействия.

Эксперты Самарского университета немного усовершенствовали ГКМ. Из двух движущихся компонентов они оставили только компрессор, что позволило повысить надежность криогенной установки. Кроме того, планируется замена дорогостоящего импортного компрессора на отечественный, что позволит в разы снизить стоимость «холодильника».

Отмечается, что использоваться компактное оборудование будет только в космосе для охлаждения датчиков на спутниках и космических кораблях.