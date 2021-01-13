Официальный сайт мэра столицы сообщает, что со среды осуществляется запись на вакцинацию всех работников науки и информационных технологий. Чтобы записаться, достаточно посетить портал Госуслуг.

Помимо этого, сделать прививку от коронавируса предлагается всем, кто связан с туристическим и гостиничным бизнесом, торговлей недвижимостью, сферой телекоммуникаций и связи.

Еще одна категория граждан, для которых стала доступна запись – это некоммерческие организации и частные компании, которые предоставляют услуги по социальному обслуживанию москвичей.

С четверга планирует открытие новых пунктов вакцинации, количество которых уже превысит сотню.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Подмосковье на вакцинацию могут записаться все желающие без каких-либо ограничений.