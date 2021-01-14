В России отсутствуют какие-либо препятствия для иностранных лекарственных препаратов и вакцина от коронавируса не является исключением, заявила глава Росздравнадзора Анна Самойлова. По ее словам, единственным условием для захода профилактических средств от Covid на российский рынок является их официальная регистрация.

Самойлова также пояснила, что для регистрации должна быть доказана эффективность того или иного препарата. По ее словам, компания Pfizer готова подать заявку для прохождения этой процедуры. Но до тех пор, пока она не будет завершена, вакцину американского производителя нельзя использовать ни в государственных, ни в частных медицинских учреждениях страны.

По результатам клинических исследований, вакцина Pfizer продемонстрировала 95-процентную эффективность. В настоящий момент заказы на нее поступили от 27 государств Евросоюза.

В России массовая вакцинация должна начаться в будущий понедельник. Прививки будут делаться всем гражданам безо всяких ограничений с использованием препарата «Спутник V», разработанного НИЦ им. Гамалеи.