Группа российских учёных выдвинула предположение о том, что некоторые чёрные дыры могут являться порталами в дальние части Вселенной.

Как отмечается, в настоящее время учёные имеют очень мало информации о чёрных дырах. Изучить же их почти невозможно из-за слишком дальнего расположения от Земли.

Как предполагают специалисты, космический корабль может направиться в кротовую нору, и, пройдя через неё, очутиться на другом конце Вселенной. Отмечается, что в теории это не является невозможным, но всех находящихся на борту людей убьёт радиация.

В основе гипотезы лежит то, что активные галактические ядра являются не сверхмассивными чёрными дырами, а устьями кротовых нор. Как считают учёные, и чёрные дыры, и кротовые норы обладают сильной гравитацией, из-за чего отличить их трудно. Но при этом кротовые норы обладают не только входом, как чёрные дыры, но и выходом.