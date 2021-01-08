Потепление в арктическом регионе многие ученые считают следствием антропогенных выбросов. Но российские эксперты сумели доказать, что причина кроется не только в человеческом, но еще и в природном факторе.

Чтобы доказать свою теорию, специалисты МФТИ проанализировали сейсмическую активность Алеутской дуги, которая состоит из вулканических островов. Выяснилось, что в прошедшем столетии здесь было два крупных землетрясения, каждое из которых провоцировало повышение температуры в Арктике.

Ученые создали компьютерную модель, которая показала, как распространяются тектонические волны после землетрясения. Выяснилось, что через 15-20 лет они достигали арктического региона, где под их воздействием начинала разрушаться вечная мерзлота.

Но это еще не главная причина периодических потеплений. Все дело в том, что подо льдами скрывается метан, который в ходе разрушения вечной мерзлоты начинает высвобождаться и создает так называемый парниковый эффект. Именно из-за метала температура воздуха начинает повышаться.

Ученые сообщают, что лишь начали исследования, поэтому влияние землетрясений на потепление климата в Арктике еще следует внимательно изучить. Однако они сразу предупреждают, что отказываться от версии с антропогенными выбросами ни в коем случае нельзя, так как они остаются пока одной из главных причин глобального потепления.