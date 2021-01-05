Ученые института антропологии и этнологии им. Миклухо-Маклая на раскопках кургана «Аржан-2» обнаружили останки царя скифов и сумели восстановить их внешний облик.

Так, в древней могиле археологам попался череп царственной особы, рядом с которым обнаружили женские останки. Кроме того, вместе со скифскими правителями было захоронено четырнадцать лошадей в сбруе из золота и серебра. По словам ученых, царю на момент смерти было 40-45 лет, а его лицо сочетало характерные признаки как монголоидной, так и европеоидной рас.

Женщина, которую археологи назвали царицей, дожила примерно до 30-35 лет. Ее рост достигал 165 см. Мужчина был ненамного выше. Ученые даже предполагают, что оба скифа были одного роста.

Ученые изготовили копии черепов царственной пары, после чего изготовили скульптурные портреты, готовые хоть сейчас занять место в музее, посвященном скифской культуре.