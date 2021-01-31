читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Электроплазма помогла ученым создать технологию утилизации медицинских масок без какого-либо ущерба для окружающей среды. С ее помощью эти самые маски превращаются в сырье для строительства зданий и сооружений.

Кандидат физико-математических наук Людмила Перепечко пояснила, что для изготовления масок применяется синтетика, которая может разлагаться на протяжении 50-200 лет. Из-за этого они наносят вред экологии и загрязняют окружающую среду. Кроме того, на их поверхности остается вирус.

Именно поэтому ученые разработали эффективный способ утилизации средств индивидуальной защиты. После электроплазменной печи маска превращается в шлак, который является отличным материалом для строительства. Он применяется в качестве добавок к бетону или для утепления зданий и сооружений.

Еще один компонент, который выделяется при обработке масок – это синтез-газ, уже не имеющий никаких вредных примесей. Его можно использовать в качестве нового источника энергии, а также для синтеза метанола и дальнейшего производства топлива.

Вам может понравиться

В Астраханском заповеднике нашли новый вид организмов

В одном из заповедников в Астрахани учёные обнаружили вид организма, который ранее…
  • Анна
  • 30.01.2021
  • читать 1 минуту

Китайские ученые разработали терапию для борьбы со старостью

Генетики из КНР обнаружили ген, который отвечает за старение организма. С помощью…

Биологи обнаружили новый вид китов в Мексиканском заливе

Морские биологи выяснили, что небольшая группа китов, обнаруженная в Мексиканском заливе и…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – переменная облачность, до -12 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 8 °C |