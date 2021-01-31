Электроплазма помогла ученым создать технологию утилизации медицинских масок без какого-либо ущерба для окружающей среды. С ее помощью эти самые маски превращаются в сырье для строительства зданий и сооружений.

Кандидат физико-математических наук Людмила Перепечко пояснила, что для изготовления масок применяется синтетика, которая может разлагаться на протяжении 50-200 лет. Из-за этого они наносят вред экологии и загрязняют окружающую среду. Кроме того, на их поверхности остается вирус.

Именно поэтому ученые разработали эффективный способ утилизации средств индивидуальной защиты. После электроплазменной печи маска превращается в шлак, который является отличным материалом для строительства. Он применяется в качестве добавок к бетону или для утепления зданий и сооружений.

Еще один компонент, который выделяется при обработке масок – это синтез-газ, уже не имеющий никаких вредных примесей. Его можно использовать в качестве нового источника энергии, а также для синтеза метанола и дальнейшего производства топлива.