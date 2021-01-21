Группа московских, новосибирских и якутских исследователей собирается в этом году изучить археологический памятник Диринг-Юрях в Якутии, чтобы уточнить его возраст.

Речь идет о самой древней археологической стоянке Республики и памятнике нижнего палеолита. Она была обнаружена около 39 лет назад. После проведения первых раскопок ученые предположили, что ее возраст составляет примерно два с половиной миллиона лет. Однако в тот период времени средняя температура воздуха была на 4 градуса ниже, чем сейчас, поэтому многие усомнились в том, что в ту эпоху здесь могли проживать древние люди.

В 1997 году зарубежные исследователи предположили, что возраст стоянки составляет примерно 360 000 лет. Однако после обнаружения памятников в Южной Сибири возрастом 800 000 лет, миллионный возраст Диринг-Юрях уже не кажется столь маловероятным. Поэтому было решено провести повторное исследование с применением современных технологий.