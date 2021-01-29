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Жалобы норвежцев на очередное «вторжение» камчатских крабов, которых жители северной страны называют «красной армией Сталина», повеселили российских пользователей Сети. В ответ они с юмором предложили крабам работать активнее, так как вся территория, занятая членистоногими, переходит под контроль России.

Журналист Рафаэль Рамос, представляющий испанское издание Vanguardia, рассказал, что Норвегия неоднократно снимала сериалы о вторжении российских войск, которое, впрочем, никогда ей не грозило. Более существенной угрозой оказалось нашествие камчатских крабов, которых корреспондент сравнил с монстрами из какого-нибудь фантастического фильма.

Завезенные на Кольский полуостров членистоногие отвоевывают по 50 километров территории каждый год и все ближе подходят к норвежскому Бергену. При этом они наносят вред не только рыбакам, чьи сети превращаются в решето, но и экосистеме, так как крабы поедают других морских существ.

Впрочем, недовольны «вторжением» далеко не все норвежцы. Очень многие делают на них деньги, ведь охота на крабов – дело относительно простое, а килограмм пойманных членистоногих продается в северном государстве по пять долларов за килограмм.

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