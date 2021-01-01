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Российская лазерная система «Адвент» — это реальная угроза для турецких беспилотных аппаратов «Байрактар», которые отлично показали себя в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Кроме того, этот боевой лазер способен не менее эффективно уничтожать и другие ударные и разведывательные БПЛА, а также дроны-камикадзе.

Эксперты уверены, что выбор в пользу лазерного оружия вполне логичен. Ведь оно способно поражать своим смертоносным лучом не только одиноко летящие в небе боевые беспилотники, но и целые группы дронов – так называемые рои. С ними с огромным трудом справляются зенитно-ракетные комплексы, которые просто не успевают поразить все атакующие БПЛА. В этой ситуации лазерные системы «Адвент» отлично дополнят ЗРК либо смогут выступить в качестве самостоятельной боевой единицы.

Еще одно преимущество лазерного оружия кроется в том, что оно моментально наносит удар. Если ЗРК и радиолокационные станции противник может вычислить по излучению, то поражающие лучи «Адвента» он заметит лишь в момент атаки и не успеет среагировать на нее.

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