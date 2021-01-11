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Сергей Токарев, внештатный сотрудник российского Минздрава, рассказал журналистам издания URA.RU, что «британский» штамм COVID-19 может привести к новому карантину в РФ.

Согласно словам эксперта, специалисты Роспотребнадзора тщательно следят за сложившейся обстановкой. Если они заметят, что скорость распространения коронавирусной инфекции резко возросла, то посоветуют властям ужесточить меры по борьбе с заболеванием. Он отметил, что новый штамм заметно заразнее изначального.

Ирина Шестакова, российский вирусолог, заявила, что появление новой разновидности коронавируса привело к тому, что в Великобритании намного повысился показатель заболеваемости, что в итоге привело к увеличению смертности.

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