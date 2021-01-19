Новая игра The Callisto Protocol станет расширением мира PUGB и станет продолжением сюжета знаменитой королевской битвы, сообщили представители студии, возглавляемой Гленом Скофилдом. Они также определили жанр новой видеоигры, как хоррор с элементами выживания.

Сообщается, что The Callisto Protocol переносит геймеров на несколько столетий вперед после тех событий, которые происходили в PUGB. При этом действие происходит в тех же самых мирах, которые остаются практически неизменными.

Для расширения вселенной студия намеревается также создать еще две компьютерные игры на тему королевской битвы и дополнить их другими продуктами. К ним относятся мультипликационные и анимационные фильмы, а также другие проекты, которые могут появиться по ходу.

Игра PUBG появилась в 2017 году и с тех пор количество проданных ее копий достигло 70 миллионов. Вполне вероятно, что расширение вселенной королевской битвы привлечет к себе внимание новых геймеров.