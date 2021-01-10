Специалисты сумели установить, как строители пирамид доставляли огромные блоки на стройку.

Отмечается, что в строительстве разных пирамид и способы были задействованы разные. К примеру, некоторые пирамиды строились с использованием перекатывания блоков, что осуществлялось за счёт люлечного механизма. Также использовалась «технология квадратного колеса», при которой квадратный блок катили по дороге, состоящей из помостов.

Благодаря обнаруженной фреске удалось узнать о ещё одном применяемом способе. Изображённые на фреске люди тянули на санях-волокушах статую фараона. При этом песок перед санями поливали водой, благодаря чему скольжение было более простым.

До площадки, где шло строительство пирамиды Хеопса, блоки доставляли следующим образом: от Нила отвели воду, а через плато Гиза были проложены искусственные каналы. Лодки были соединены канатами, и таким образом доставлялись блоки до пирамиды.