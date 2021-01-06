На улице Пугачева в Астрахани произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали в аварии только машины, а виновником оказался пьяный водитель «Киа».

Правоохранители рассказали, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, не смог справиться с управлением собственным авто и вылетел на обочину дороги. Он угодил как раз в остановившуюся «Газель», которую отбросило обратно на трассу.

В результате микроавтобус столкнулся еще с одним автомобилем «Киа», который снес проезжающую по встречной полосе машину «ВАЗ 2114».

Пьяный водитель, который спровоцировал массовое ДТП, сразу же сбежал и спрятался в расположенном неподалеку дворе. Именно там его и обнаружили сотрудники полиции, которые приехали разбираться с обстоятельствами аварии. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела.