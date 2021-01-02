Автомобиль «Лада-2115» попал в ДТП на участке автодороги А-108 – переезд Серпухов-Балабаново на въезде в город Чехов. Три человека, которые ехали на этом авто, пострадали, поэтому на помощь к ним приехали сотрудники «Медицины катастроф», ДПС и спасательной службы. Но позже выяснилось, что эта авария стала лишь первым актом разыгравшейся на трассе драмы.

Примерно через час, когда спасатели пытались извлечь пострадавших из искореженного от удара авто, прямо в них въехала «Лада-2112». Водитель этого автомобиля не сумел справиться с управлением, из-за чего зацепил машину «Скорой», а затем отлетел прямо на работающих людей.

Первым под удар попал фельдшер, оказывающий помощь пострадавшим. Он погиб на месте от серьезных ран. Также пострадали и остальные – спасателей и инспектора ДПС пришлось срочно везти в ближайшее медицинское учреждение со множественными травмами и в тяжелом состоянии.

Кроме того, 12 модель «Лады» разнесла машину МЧС, которая попалась на ее пути. Несмотря на несколько столкновений подряд водитель автомобиля выжил. Позже выяснилось, что он сел за руль после немалой дозы спиртного и плохо соображал, куда и зачем едет. Виновника страшного ДТП сразу же задержала полиция, которая уже намеревается заключить его под стражу.