Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автомобиль «Лада-2115» попал в ДТП на участке автодороги А-108 – переезд Серпухов-Балабаново на въезде в город Чехов. Три человека, которые ехали на этом авто, пострадали, поэтому на помощь к ним приехали сотрудники «Медицины катастроф», ДПС и спасательной службы. Но позже выяснилось, что эта авария стала лишь первым актом разыгравшейся на трассе драмы.

Примерно через час, когда спасатели пытались извлечь пострадавших из искореженного от удара авто, прямо в них въехала «Лада-2112». Водитель этого автомобиля не сумел справиться с управлением, из-за чего зацепил машину «Скорой», а затем отлетел прямо на работающих людей.

Первым под удар попал фельдшер, оказывающий помощь пострадавшим. Он погиб на месте от серьезных ран. Также пострадали и остальные – спасателей и инспектора ДПС пришлось срочно везти в ближайшее медицинское учреждение со множественными травмами и в тяжелом состоянии.

Кроме того, 12 модель «Лады» разнесла машину МЧС, которая попалась на ее пути. Несмотря на несколько столкновений подряд водитель автомобиля выжил. Позже выяснилось, что он сел за руль после немалой дозы спиртного и плохо соображал, куда и зачем едет. Виновника страшного ДТП сразу же задержала полиция, которая уже намеревается заключить его под стражу.

Вам может понравиться

Ульяновский автозавод показал в сети изображения автомобиля УАЗ в будущем

Ульяновский автозавод поздравил своих подписчиков в социальных сетях с Новым годом, а…

В сети появились 3D-рендеры обновленной Lada Vesta

Эксперты портала «Колёса.ру» опубликовали рендерные изображения со своим видением нового автомобиля «Лада…

В январе на китайском рынке появится локализованная версия Tesla Model Y

В январе 2021 года на рынке появятся автомобили Tesla Model Y, изготовленные…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 2 января – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – пасмурно, до -13 °C | Королев: погода, 2 января – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 2 января – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до 11 °C |