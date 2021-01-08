читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Препарат от бокового амиотрофического склероза, разработанный компанией Amylyx Pharmaceuticals, успешно миновал вторую фазу клинических испытаний. Напомним, что именно от этого заболевания страдал известный ученый Стивен Хокинг.

Действующими веществами препарата под рабочим названием AMX0035, являются туаросодиол и фенилбутират натрия. Они дают возможность защитить двигательные нейроны человека от разрушения и существенно замедлить этот процесс.

Заболевание, от которого страдал Хокинг, сперва поражает эти самые нейроны, а затем провоцирует развитие полного паралича. До настоящего момента никаких способов лечения болезни не существовало.

Испытания нового препарата проводилось по общепринятой схеме – 137 добровольцев были разбиты на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – препарат AMX0035. Согласно результатам исследований, прием препарата дает возможность продлить человеку жизнь минимум на 6,5 месяцев. Теперь остается лишь третий этап тестирования, для которого разработчики привлекут до 500 человек.

Вам может понравиться

Вирусологи описали возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом

Известные в России вирусологи попробовали предсказать, как коронавирус поведет себя на территории…

Вирусолог рассказал о повышенной опасности нигерийского штамма коронавируса

Вирусолог Сандей Омилабу заявил об обнаружении очередной мутации коронавируса в Нигерии, а…

Американские ученые рассказали о неочевидном признаке онкологического заболевания

Команда исследователей из Британии и США сообщила, что чрезмерная потливость нередко является…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 января – пасмурно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 8 января – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 января – переменная облачность, до -17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 января – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 8 января – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 8 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 8 января – пасмурно, до 12 °C |