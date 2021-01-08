Препарат от бокового амиотрофического склероза, разработанный компанией Amylyx Pharmaceuticals, успешно миновал вторую фазу клинических испытаний. Напомним, что именно от этого заболевания страдал известный ученый Стивен Хокинг.

Действующими веществами препарата под рабочим названием AMX0035, являются туаросодиол и фенилбутират натрия. Они дают возможность защитить двигательные нейроны человека от разрушения и существенно замедлить этот процесс.

Заболевание, от которого страдал Хокинг, сперва поражает эти самые нейроны, а затем провоцирует развитие полного паралича. До настоящего момента никаких способов лечения болезни не существовало.

Испытания нового препарата проводилось по общепринятой схеме – 137 добровольцев были разбиты на две группы, одной из которых давали плацебо, а другой – препарат AMX0035. Согласно результатам исследований, прием препарата дает возможность продлить человеку жизнь минимум на 6,5 месяцев. Теперь остается лишь третий этап тестирования, для которого разработчики привлекут до 500 человек.