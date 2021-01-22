Опытная команда астрономов из нескольких стран Европы предположила, что наша звездная система образовалась в 2 стадии.

Исследователи разработали масштабную теоретическую модель, которая объясняет ряд различий в составе планет, расположенных близко к Солнцу, от миров, находящихся на большом удалении от звезды. Отмечается, что в рамках первой фазы формирования Солнечной системы образовались протопланеты земной группы.

В ходе радиоактивного распада изотопа алюминия-26 эти космические объекты были сильно разогреты. Это привело к появлению у них железных ядер. На второй стадии возникли внешние протопланеты, которые сохранили большую часть летучих веществ, так как их температура оказалась заметно ниже.