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В ближайшее время ждать снижения цен на видеокарты не стоит, так как с завидной регулярностью появляются все новые и новые факторы, провоцирующие их рост. Очередным из них стало увеличение таможенных пошлин в Соединенных Штатах, которое было запланировано еще на 2018 год.

Известно, что пошлины будут увеличены на 7-25 процентов. Причем под действие нового положения подпадают все видеокарты, которые ввозятся из Китая в США. Данный шаг является очередным американским ходом в торговой войне с Поднебесной империей.

Сразу нужно отметить, что повышение цен нанесет удар не только по американскому рынку. Все дело в том, что центральные офисы производителей графических процессоров – AMD, Intel и Nvidia, – располагаются именно на территории Соединенных Штатов. И эти офисы диктуют глобальные цены. Именно поэтому можно ожидать подорожания видеокарт и на мировом рынке.

Еще один фактор, который оказывает влияние на цену графических адаптеров – это рост курса биткоина. В такие периоды майнеры начинают активизироваться, что провоцирует высокий спрос на видеокарты. А вместе с ним – и очередное повышение стоимости.

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