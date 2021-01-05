Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алжир давно заявляет о своем желании приобрести у России 14 истребителей Су-57, что очень беспокоит Марокко. Ведь новейшие российские самолеты, которые выигрывают у ближайших конкурентов и по маневренности, и по скорости, легко завоюют превосходство в воздухе.

В настоящий момент на вооружении марокканских ВВС имеются американские самолеты F-16, которые уже можно называть морально устаревшими. Руководство страны неоднократно заявляло о том, что намерено модернизировать эти истребители, причем на эти цели планируется выделить до 5 миллионов долларов. Однако если Алжир купит Су-57, то можно будет считать эти средства просто выброшенными на ветер.

У Марокко есть еще и альтернативный вариант, сообщает портал «ПолитРоссия», который перевел соответствующую публикацию в издании Morocco World News – купить новейшие истребители F-35, способные составить российским самолетам конкуренцию. Однако на эти цели денег в бюджете страны точно не хватит.

Вам может понравиться

Месси не захотел общаться с московским “Спартаком”

Столичный «Спартак» шутливо отреагировал на сообщения о том, что аргентинский нападающий Лионель…

Немецкие граждане назвали политиков, которым больше всего доверяют

В опросе, который проводился в Германии с целью выявить политика, пользующегося наибольшим…

Американские эксперты напомнили о попытке США уничтожить советские ПВО

Военные обозреватели издания Military Watch, статью в котором перевел портал «ПолитРоссия», вспомнили…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 5 января – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 января – переменная облачность, до -16 °C | Королев: погода, 5 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 5 января – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 5 января – пасмурно, до 5 °C |