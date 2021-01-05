Алжир давно заявляет о своем желании приобрести у России 14 истребителей Су-57, что очень беспокоит Марокко. Ведь новейшие российские самолеты, которые выигрывают у ближайших конкурентов и по маневренности, и по скорости, легко завоюют превосходство в воздухе.

В настоящий момент на вооружении марокканских ВВС имеются американские самолеты F-16, которые уже можно называть морально устаревшими. Руководство страны неоднократно заявляло о том, что намерено модернизировать эти истребители, причем на эти цели планируется выделить до 5 миллионов долларов. Однако если Алжир купит Су-57, то можно будет считать эти средства просто выброшенными на ветер.

У Марокко есть еще и альтернативный вариант, сообщает портал «ПолитРоссия», который перевел соответствующую публикацию в издании Morocco World News – купить новейшие истребители F-35, способные составить российским самолетам конкуренцию. Однако на эти цели денег в бюджете страны точно не хватит.